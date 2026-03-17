Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 14:26

Секреты Грузии на вашей кухне: старый рецепт пхали с орехами и зеленью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Грузинская кухня славится блюдами, где простые продукты раскрываются благодаря специям и орехам. Одно из таких — пхали, густая холодная закуска, которую делают из овощей и зелени. В грузинской кухне есть малоизвестный вариант — пхали из свекольной ботвы с легкой кислинкой винного уксуса и ароматом уцхо-сунели.

Для приготовления понадобятся: свежая свекольная ботва (300 г), грецкие орехи (130 г), чеснок (2-3 зубчика), кинза (небольшой пучок), зерна граната (40–50 г), винный уксус (1 ст. л.), молотый кориандр (0,5 ч. л.), уцхо-сунели (0,5 ч. л.), соль по вкусу.

Ботву тщательно промывают, крупные стебли удаляют. Листья опускают в кипящую воду на пару минут, затем быстро охлаждают и хорошо отжимают. Орехи растирают или измельчают до пастообразного состояния вместе с чесноком, зеленью и специями. Получившуюся ореховую массу соединяют с мелко нарезанной ботвой, добавляют уксус и соль. Смесь перемешивают до однородности, формируют небольшие шарики или лепешки и посыпают зернами граната.

Такое пхали подают охлажденным. Закуска получается ароматной, слегка пикантной и отлично показывает характер блюда, которым по праву гордится грузинская кухня.

  • Калорийность на 100 г: 172 ккал.

  • БЖУ: 4,5/13,9/6,4.

рецепты
национальная кухня
Грузия
орехи
польза
обеды
закуски
Валентина Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Специалисты» с болгаркой украли у девушки 106 млн рублей
В Госдуме рассказали о медиации для несовершеннолетних
В МВД предупредили о новой схеме блокировки iPhone через Telegram-боты
Экс-премьер Украины пристыдил посла из-за продырявленного флага Венгрии
Путин созывает заседание правительства ради Крыма и Севастополя
«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой
Премьерные показы спектакля «Вишневый сад» состоятся в театре «Модерн»
Жителям одного города отключат мобильный интернет в целях безопасности
Нетаньяху с улыбкой отдал приказ об убийстве ряда иранских чиновников
Стала известна судьба пропавшего в Москве актера из «Бумера»
Политолог предрек незавидную участь Нетаньяху в случае проигрыша Израиля
Психолог ответила, когда прививать детям финансовую грамотность
ООН сделала страшный прогноз о голоде
Истребители Су-30СМ2 показали, на что способны в воздухе
Магадан содрогнулся от серии подземных толчков
«Осторожно»: дипломаты РФ поставили ЕС перед неудобным фактом о санкциях
Пять причин для страха: почему Европа боится и ненавидит Трампа
В Госдуме призвали к амнистии части осужденных женщин
Россиянам напомнили о последствиях сидячей работы
Азия переходит на уголь из-за конфликта на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.