Секреты Грузии на вашей кухне: старый рецепт пхали с орехами и зеленью

Грузинская кухня славится блюдами, где простые продукты раскрываются благодаря специям и орехам. Одно из таких — пхали, густая холодная закуска, которую делают из овощей и зелени. В грузинской кухне есть малоизвестный вариант — пхали из свекольной ботвы с легкой кислинкой винного уксуса и ароматом уцхо-сунели.

Для приготовления понадобятся: свежая свекольная ботва (300 г), грецкие орехи (130 г), чеснок (2-3 зубчика), кинза (небольшой пучок), зерна граната (40–50 г), винный уксус (1 ст. л.), молотый кориандр (0,5 ч. л.), уцхо-сунели (0,5 ч. л.), соль по вкусу.

Ботву тщательно промывают, крупные стебли удаляют. Листья опускают в кипящую воду на пару минут, затем быстро охлаждают и хорошо отжимают. Орехи растирают или измельчают до пастообразного состояния вместе с чесноком, зеленью и специями. Получившуюся ореховую массу соединяют с мелко нарезанной ботвой, добавляют уксус и соль. Смесь перемешивают до однородности, формируют небольшие шарики или лепешки и посыпают зернами граната.

Такое пхали подают охлажденным. Закуска получается ароматной, слегка пикантной и отлично показывает характер блюда, которым по праву гордится грузинская кухня.

Калорийность на 100 г: 172 ккал.

БЖУ: 4,5/13,9/6,4.

