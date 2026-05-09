Американец поймал двухметрового осетра весом 74,8 кг

В штате Миннесота местному рыболову Тревису Китингу удалось поймать озерного осетра длиной два метра и весом 74,84 кг, сообщает KROC News. Это стало новым рекордом в дисциплине «поймал и отпустил».

Как рассказал Китинг, тот день был полон трудностей: стояла холодная погода, а порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Сначала он рыбачил с друзьями в заливе Фор-Майл, но за восемь часов им попалось всего семь мелких рыб.

Когда уже стемнело, рыболов решил рискнуть и перебрался к устью реки. Примерно через час его удочка резко согнулась — чуть ли не коснулась поверхности воды. Китинг признается, что схватка с гигантским осетром больше напоминала «чистый хаос» и растянулась более чем на час. После всех необходимых замеров и взвешивания осетра выпустили обратно в родную стихию, а сам рекорд официально признали достижением уровня штата.

Ранее 10-летний Грейсон Кэри из города Колчестер поймал в озере Шамплейн крупного пресноводного горбыля, побив рекорд, который держался 10 лет. Вес рыбы составил 12,9 кг, длина — 93,9 см.