Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья

Многие травят лопух и крапиву на огородах, считая их бесполезными сорняками. А зря. В Японии и Китае лопух выращивают специально для еды и лекарств, а крапиву древние римляне использовали, чтобы согреться и спастись от ревматизма. Эти растения — мощнейшая поддержка для организма. Они чистят печень, снимают отеки, убирают воспаление в суставах и работают лучше многих БАДов. Рассказываем, как превратить эти растения в сок, настой и сладкий сироп, кому они помогут, а кому — навредят.

Важное правило!

Самое главное, что вам нужно знать: собирать сырье стоит только в экологически чистом месте, вдали от дорог и промышленных зон. И помните: народные средства — это не замена похода к врачу, а помощь при разумном подходе.

Рецепт № 1: сок лопуха — русский женьшень

Лопух называют «русским женьшенем» за его мощное оздоравливающее действие. Сок молодых майских листьев считается самым целебным — именно в них сосредоточена максимальная сила растения.

Чем полезно

Сок лопуха богат витаминами A, C и E, а также железом и калием. Ключевой компонент — инулин, природный пребиотик, который поддерживает здоровье кишечника и снижает уровень сахара в крови. Он помогает бороться с воспалениями на коже, ускоряет заживление ран, а также используется при акне и псориазе. Сок обладает мочегонным и желчегонным действием, способствуя выведению токсинов и очищению организма, а также улучшает работу печени и желудка при гастритах и язвах.

Как и сколько хранить

Свежий сок в холодильнике хранится всего 3 дня. Для долгосрочного хранения его можно законсервировать со спиртом (1 часть сока на 5 частей спирта) или смешать с медом в пропорции 1:1. В таком виде он сохраняет полезные свойства и удобен для дозирования.

Противопоказания. Беременным, кормящим и детям до 12 лет сок лопуха противопоказан. Также возможна индивидуальная непереносимость и аллергические реакции. Начинайте с малых доз и обязательно консультируйтесь с врачом.

Польза лопуха, рецепты с лопухом Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Рецепт № 2: настой крапивы — кладезь витаминов

Крапива — одно из первых растений, которое дарит нам витамины после зимы. Ее листья богаты железом, витаминами и являются мощным природным гемостатиком.

Действие и польза

Настой крапивы останавливает кровотечения, повышает гемоглобин и улучшает свертываемость крови. Он очищает кровь и весь пищеварительный тракт, выводя накопившиеся шлаки и токсины, а также активизирует работу внутренних органов.

Как заваривать

10--15 граммов сухих листьев крапивы залейте стаканом кипятка и настаивайте 15 минут. Затем процедите. Готовый настой можно принимать по столовой ложке 3-4 раза в день. Для приготовления настоя из фильтр-пакетов залейте 6 г (4 пакетика) стаканом кипятка и настаивайте 15 минут. Настой хранится в прохладе не более 2 суток.

Противопоказания. Крапива повышает свертываемость крови, поэтому она категорически противопоказана при тромбофлебите, варикозе и атеросклерозе. Также нельзя применять препараты крапивы беременным (риск выкидыша), детям до 12 лет и людям с повышенной свертываемостью.

Чем полезна крапива Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Рецепт № 3: сироп из одуванчиков — сладкое лекарство

Одуванчиковый сироп — это настоящее целебное лакомство, которое поможет иммунитету и поднимет настроение.

Чем полезно

Сироп укрепляет иммунитет, благодаря высокому содержанию витамина С, оказывает антибактериальное и легкое обезболивающее действие, а также помогает клеткам печени и желчного пузыря быстрее восстанавливаться. Он богат фосфором, калием, кальцием и железом. Одуванчиковый сироп мягко очищает печень, способствует оттоку желчи, улучшает пищеварение и обмен веществ.

Как приготовить сироп

Вам понадобится целых 300 свежих цветков одуванчика (без зеленых чашелистиков, да, так много), 1 кг сахара, 400 мл воды и половинка лимона. Доведите воду до кипения, растворите сахар, добавьте промытые цветы и варите 25--30 минут. Добавьте лимонный сок, проварите еще 5 минут и оставьте на сутки. На следующий день процедите сироп через марлю и проварите еще 20 минут для загустения. Готовый продукт разлейте по стерилизованным банкам.

Противопоказания. Из-за высокой концентрации сахара сироп из одуванчиков не рекомендуется при диабете. Употребляйте его с осторожностью — не более 3 чайных ложек в день, чтобы избежать вреда от переизбытка сладкого.

Три сорняка — три мощных помощника для весеннего оздоровления. Сок лопуха — для глубокой очистки и поддержки печени. Настой крапивы — для крови и восполнения витаминов. Одуванчиковый сироп — для сладкой поддержки иммунитета. Собирайте сырье подальше от дорог, соблюдайте рецептуру и помните о противопоказаниях. И главное — консультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.

