Врач предупредил, кому категорически нельзя употреблять крапиву Гастроэнтеролог Логинов: крапиву категорически нельзя есть людям с гипертонией

Крапива категорически противопоказана к употреблению для людей с гипертонией, тромбофилией, варикозом с тромбами и тяжелыми заболеваниями почек, предупредил в беседе с «Чемпионатом» гастроэнтеролог Владимир Логинов. От этого продукта следует полностью отказаться беременным и людям в постинфарктном состоянии.

Настой крапивы повышает артериальное давление из-за сужения сосудов, отметил Логинов. Кроме того, этот продукт сильно сгущает кровь, что опасно при тромбозах, тромбофлебите и ишемической болезни сердца.

У людей с проблемами ЖКТ растение может вызвать изжогу и спазмы желудка. Беременные после употребления крапивы могут столкнуться с повышением тонуса матки, что увеличивает риск выкидыша. Наконец, продукт содержит гистамин и муравьиную кислоту, а поэтому не рекомендован аллергикам, заключил врач.

