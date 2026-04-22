Гастроэнтеролог перечислил напитки, которые провоцируют язву желудка Гастроэнтеролог Байо: кофе и энергетики могут привести к язве желудка

Кофе и энергетики могут повлиять на развитие язвы желудка, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Олег Байо. Он отметил, что негативное влияние на слизистую также оказывает алкоголь.

Отдельно стоит предупредить о влиянии алкоголя. Это один из наиболее агрессивных продуктов для слизистой оболочки желудка. Он разрушает защитные механизмы, повышает проницаемость сосудов и усиливает воспаление, — рассказал Байо.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что напитки с кофеином стимулируют секрецию соляной кислоты, а газировка повышает давление в желудке и нарушает баланс микрофлоры. Он посоветовал сбалансированно питаться и избегать переедания.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что венерическая язва может передаваться половым путем или через непосредственный контакт с очагом поражения. Однако, по ее словам, данная инфекция крайне редко встречается в России.