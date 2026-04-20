Терапевт назвала язву, которой можно заразиться половым путем

Венерическая язва может передаваться половым путем или через непосредственный контакт с очагом поражения, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Однако, по ее словам, данная инфекция крайне редко встречается в России.

Мягкий шанкр, или венерическая язва, — это инфекция, которую вызывает бактерия Haemophilus ducreyi. Передается исключительно половым путем и изредка — через прямой контакт «кожа к коже» с очагом поражения. В мире он распространен неравномерно: чаще в Африке, Азии, Латинской Америке, но путешественники и мигранты привозят его куда угодно. В России, США и Европе он редок, но врачи о нем помнят — потому что маскироваться он умеет, — предупредила Тен.

Она подчеркнула, что в отличие от твердого шанкра при сифилисе, который плотный, безболезненный и имеет ровные края, мягкий отличается рыхлостью, болезненностью и склонностью к нагноению. По словам врача, инкубационный период инфекционного заболевания короткий: от трех до семи дней, но иногда может достигать двух недель.

Ранее уролог Екатерина Макарова заявила, что пандемия COVID-19 привела к росту венерических заболеваний из-за увеличения числа онлайн-знакомств и популярности препаратов для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP). По ее словам, PrEP защищает только от вируса иммунодефицита человека и не является универсальным средством против всех венерических инфекций.