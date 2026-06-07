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07 июня 2026 в 09:51

Клубничный мохито — мой летний мастхэв. Вот как я его делаю

Фото: D-NEWS.ru
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Лайм, мята и клубника в одном бокале — звучит как рецепт идеального вечера. Этот мохито я готовлю каждое лето. Освежает по максимуму.

Ингредиенты

Клубника — 4–5 ягод, лайм — 2–3 дольки, мята — 5–6 листиков, клубничный сироп — 50 мл, апельсиновый сок — 50 мл, минеральная вода — 150 мл, лед колотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала закидываю на дно бокала мяту, клубнику и пару долек лайма. Заливаю все сиропом и хорошенько давлю толкушкой — аромат сразу взрывается. Тем временем набиваю стакан колотым льдом, сверху лью апельсиновый сок. Самое приятное — доливаю минералку до верха и быстро мешаю ложкой. Украшаю свежей клубникой и мятой, вставляю трубочку. Пара минут, и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Удивило, что обычный лимонад превращается в праздник за пять минут. Я взял клубнику, лайм, мяту — все как по рецепту, добавил апельсиновый сок для объема. Цвет получился ярко-розовый, как закат, а текстура — с кусочками ягод, которые приятно хрустят на зубах.

Проверено редакцией
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