22 апреля 2026 в 12:51

Диетолог опроверг популярный миф о вредности продуктов

Диетолог Пристанский: абсолютно вредных продуктов не существует

На самом деле абсолютно вредных продуктов не существует, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. По его мнению, пирамида питания — это условность, и на практике польза еды зависит от личных предпочтений и индивидуальных показателей человека.

По факту: сколько съели — столько и потратили. Все остальное — в жир. Если не хотите завтракать — не завтракайте. Если наелись — не доедайте. Если невкусно — выбросите. Еда — это социализация и удовольствие, а не обязанность. За четыре часа до сна — никаких углеводов — только белок. Так вы уберете несколько злополучных килограммов и будете спать крепче, — посоветовал Пристанский.

Врач призвал употреблять продукты, которые приносят удовольствие. Специалист также отметил, что никакая пирамида питания не будет эффективнее простого расчета калорий.

Ранее диетолог Максим Лисовский предупредил, что чрезмерное ограничение рациона, как правило, ниже 1200 ккал, может помешать снижению веса. Он пояснил, что из-за дефицита питательных веществ организм замедляет метаболизм и начинает экономить энергию.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

