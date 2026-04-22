22 апреля 2026 в 14:20

Стало известно, главы каких западных государств могут посетить парад Победы

Политолог Самонкин: Мадьяр и Вучич могут приехать в Москву на парад Победы

Парад Победы в Москве Парад Победы в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Сербии Александр Вучич могут посетить парад Победы в Москве, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, на праздничные мероприятия в российской столице в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне также могут приехать лидеры стран Глобального Юга и Юго-Восточной Азии.

Новый премьер-министр Венгрии не только потребовал от Украины запуска потоков «Дружбы» и скорейшего получения нефти и газа от РФ через, но и, конечно, выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с Россией. Мадьяр вполне может приехать в Москву на 81-ю годовщину победы в ВОВ. Также мне кажется, что обязательно приедут лидеры стран Глобального Юга и Юго-Восточной Азии. Это уже становится традицией, потому что Китай потерял в той войне порядка 20 млн человек, — высказался Самонкин.

Он напомнил, что на парад Победы традиционно приезжают представители бывших советских республик. Политолог также не исключил, что Москву на 9 Мая может посетить Румен Радев, который одержал победу на выборах в Болгарии.

Традиционно на парад приезжают и представители наших бывших советских республик. Несмотря на то, что они существуют независимо от нас уже 30 лет, эффекты исторической памяти там все равно присутствуют. Представители Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстана всегда приезжали и могут в этот раз также посетить парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, — пояснил Самонкин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в предстоящем параде в Москве по случаю Дня Победы. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Россия
День Победы
Александр Вучич
Румен Радев
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Яна Стойкова
Я. Стойкова
