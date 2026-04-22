Спикер МИД России Мария Захарова представила уникальную выставку православных образов на бронежилетах, которые спасли жизни участникам СВО, передает РИА Новости. Экспозиция, открывшаяся в атриуме корпуса №1 здания министерства, объединила работы учащихся художественных вузов. Дипломат подчеркнула особую значимость этих экспонатов, ставших символом мужества и веры.

Эти бронежилеты становились свидетелями того, что человек выжил вопреки обстоятельствам, — отметила Захарова в ходе презентации.

Она назвала проект «уникальным» и указала на глубокую синергию в превращении боевой экипировки в одухотворенные арт-объекты. Выставка в стенах ведомства продлится до 24 апреля включительно.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. По ее словам, украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы. Так политик хочет показать, что принадлежит к группе «цивилизованных», уточнила дипломат.

До этого Захарова отмечала, что западные страны пользуются украинцами еще хуже, чем рабами в колониальную эпоху. Она отметила, что граждане Украины вынуждены «за полкопейки» обслуживать иностранцев. По словам представителя МИД, украинцев используют «как разнорабочих».