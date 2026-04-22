«Выжил вопреки»: Захарова представила уникальные трофеи участников СВО

22 апреля 2026 в 14:17

Спикер МИД России Мария Захарова представила уникальную выставку православных образов на бронежилетах, которые спасли жизни участникам СВО, передает РИА Новости. Экспозиция, открывшаяся в атриуме корпуса №1 здания министерства, объединила работы учащихся художественных вузов. Дипломат подчеркнула особую значимость этих экспонатов, ставших символом мужества и веры.

Эти бронежилеты становились свидетелями того, что человек выжил вопреки обстоятельствам, — отметила Захарова в ходе презентации.

Она назвала проект «уникальным» и указала на глубокую синергию в превращении боевой экипировки в одухотворенные арт-объекты. Выставка в стенах ведомства продлится до 24 апреля включительно.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. По ее словам, украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы. Так политик хочет показать, что принадлежит к группе «цивилизованных», уточнила дипломат.

До этого Захарова отмечала, что западные страны пользуются украинцами еще хуже, чем рабами в колониальную эпоху. Она отметила, что граждане Украины вынуждены «за полкопейки» обслуживать иностранцев. По словам представителя МИД, украинцев используют «как разнорабочих».

ИИ-кавер «Седой ночи» принес правообладателям 10 млн рублей
Основатель Readovka может попытаться надавить на соучастников хищения
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

