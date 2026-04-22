«На советских харчах»: Захарова уличила Запад в эксплуатации украинцев Захарова: Запад относится к украинцам хуже, чем к рабам

Западные страны пользуются украинцами еще хуже, чем рабами в колониальную эпоху, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она отметила, что граждане Украины вынуждены «за полкопейки» обслуживать иностранцев.

Квалифицированные специалисты, которых продолжала готовить Украина на советских харчах, эти самые специалисты задаром, за полкопейки обслуживали не Украину и не украинский народ, а интересы той же самой Британии, — констатировала дипломат.

По словам представителя МИД, украинцев используют «как разнорабочих». Они рассеялись по Европе, где граждан страны ждала ужасная участь, добавила Захарова.

До этого Захарова подвергла резкой критике попытки западных стран оценивать мир по разным критериям. Дипломат вспомнила классический литературный образ, сравнив политические манипуляции с продуктами питания. Она напомнила, что, согласно Булгакову, не существует осетрины второй свежести — товар либо свеж, либо нет.

Также дипломат назвала отношение Евросоюза к детям преступным. Она также напомнила о гибели несовершеннолетних из-за атак ВСУ.