Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 10:20

Захарова сравнила западные стандарты с осетриной второй свежести

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике попытки западных стран оценивать мир по разным критериям. В эфире радио Sputnik дипломат вспомнила классический литературный образ, сравнив политические манипуляции с продуктами питания. Она напомнила, что, согласно Михаилу Булгакову, не существует осетрины второй свежести — товар либо свеж, либо нет.

Никаких «двойных» стандартов нет. Есть уничтожение стандарта. Когда вам говорят, что у вас три стандарта <...>, это значит, что у вас нет стандарта, — констатировала представитель дипведомства.

По ее мнению, Запад навязывает свою систему ценностей как единственно верную, игнорируя базовые принципы прав человека. Такая подмена понятий является обманом, который позволяет критиковать другие государства, не соблюдая при этом те же требования у себя дома.

Ранее Захарова заявляла, что Россия настаивает на равных выплатах со стороны Германии всем блокадникам Ленинграда не из-за финансовой выгоды, а из-за принципиальной позиции. Представитель МИД РФ указала, что позиция ФРГ, которая выплачивает компенсации только гражданам еврейской национальности, пережившим блокаду, фактически возрождает нацистский подход к разделению людей по национальному признаку.

Власть
Европа
Мария Захарова
МИД РФ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.