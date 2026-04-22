Представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла резкой критике попытки западных стран оценивать мир по разным критериям. В эфире радио Sputnik дипломат вспомнила классический литературный образ, сравнив политические манипуляции с продуктами питания. Она напомнила, что, согласно Михаилу Булгакову, не существует осетрины второй свежести — товар либо свеж, либо нет.

Никаких «двойных» стандартов нет. Есть уничтожение стандарта. Когда вам говорят, что у вас три стандарта <...>, это значит, что у вас нет стандарта, — констатировала представитель дипведомства.

По ее мнению, Запад навязывает свою систему ценностей как единственно верную, игнорируя базовые принципы прав человека. Такая подмена понятий является обманом, который позволяет критиковать другие государства, не соблюдая при этом те же требования у себя дома.

Ранее Захарова заявляла, что Россия настаивает на равных выплатах со стороны Германии всем блокадникам Ленинграда не из-за финансовой выгоды, а из-за принципиальной позиции. Представитель МИД РФ указала, что позиция ФРГ, которая выплачивает компенсации только гражданам еврейской национальности, пережившим блокаду, фактически возрождает нацистский подход к разделению людей по национальному признаку.