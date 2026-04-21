Представитель МИД России Мария Захарова назвала отношение Евросоюза к детям преступным. Таким образом она в Telegram-канале прокомментировала информацию о том, что ЕС требует от Будапешта отменить принятые ранее законы о запрете доступа для несовершеннолетних к ЛГБТ-контенту (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Она также напомнила о гибели детей из-за атак ВСУ.

Права человека опять! Евросоюз не хочет увидеть, как годами киевский режим детей убивал? Тот самый киевский режим, над которым ЕС взял шефство. Нет, это не лицемерие, это преступление, — написала дипломат.

Ранее представитель МИД России заявляла, что попытки ряда стран переписать историю, приравнивая нацистскую Германию и Советский Союз, оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала. Она подчеркнула, что именно Нюрнберг признал нацистское руководство преступным, а советский народ — стороной, пострадавшей от агрессии.

Также она заявляла, что западные страны по‑прежнему не отказались от намерений взять под контроль украинский чернозем, российские нефть и газ, а также расширить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья. По ее словам, речь идет о глобальной реванш‑ориентированной стратегии.