Российский тренер назвал фаворита матча «Спартак» — «Краснодар»

Билялетдинов: матч «Спартак» — «Краснодар» может завершиться с любым исходом

Ринат Билялетдинов Ринат Билялетдинов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Краснодар» может завершиться с любым исходом, заявил NEWS.ru российский тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что на данный момент «быки» являются более стабильным коллективом.

«Спартак» может сыграть один матч по одному, а другой — по-другому. У «Краснодара» тоже есть определенные проблемы, лидерство упустили, но стабильность у этой команды повыше. Конечно, на стороне «Спартака» фактор своего поля, но это ничего не значит. Будет интересная игра с обоюдными шансами, может случиться по-всякому, — сказал Билялетдинов.

Встреча «Спартак» — «Краснодар» состоится на стадионе «Лукойл Арена» 23 апреля в 19:45 мск. Главным арбитром матча назначен Артем Чистяков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в РПЛ следует ввести потолок зарплат. Он отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.

Спартак
Краснодар
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заставлял слизывать кровь: школьницу год насиловал брат ее друга
Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае
Бивол и Бетербиев не смогли договориться о месте третьего боя
В Сызрани раскрыли состояние госпитализированных после обрушения подъезда
В Ташкенте состоялась выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия»
В Самарской области сделали заявление о помощи родным погибших в Сызрани
В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера после атаки дронов
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Сызрань
Суд Москвы решит судьбу пенсионерки, толкнувшей девочку на пути в метро
Невидимый рынок: как производители преформ влияют на стоимость напитков
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
Адвокат рассказал, сколько экс-муж Лерчек пробудет в «Бутырке»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

