Российский тренер назвал фаворита матча «Спартак» — «Краснодар»

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Краснодар» может завершиться с любым исходом, заявил NEWS.ru российский тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что на данный момент «быки» являются более стабильным коллективом.

«Спартак» может сыграть один матч по одному, а другой — по-другому. У «Краснодара» тоже есть определенные проблемы, лидерство упустили, но стабильность у этой команды повыше. Конечно, на стороне «Спартака» фактор своего поля, но это ничего не значит. Будет интересная игра с обоюдными шансами, может случиться по-всякому, — сказал Билялетдинов.

Встреча «Спартак» — «Краснодар» состоится на стадионе «Лукойл Арена» 23 апреля в 19:45 мск. Главным арбитром матча назначен Артем Чистяков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в РПЛ следует ввести потолок зарплат. Он отметил, что в нынешней экономической ситуации это просто необходимо. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.