Иран назвал условие для возобновления переговоров с США

Власти Ирана допускают возможность возобновления дипломатического диалога с США на территории Пакистана при выполнении конкретного требования — снятия морской блокады, передает SNN. Постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани подчеркнул, что Тегеран квалифицировал действия Вашингтона как прямое нарушение ранее достигнутых договоренностей.

Если блокада будет снята, я думаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде, — высказался дипломат.

Ранее Иран заявил, что не признает объявленное США прекращение огня. Согласно данным местных СМИ, Тегеран считает, что одностороннее заявление Белого дома не имеет обязательной силы, поэтому власти будут действовать исходя из собственных национальных интересов.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Свои слова он подкрепил просьбой руководства Пакистана.

Также аналитики предположили, что противоречивые публичные высказывания президента США подрывают переговорный процесс между сторонами. Тегеран относится с глубоким недоверием к Белому дому, а заявления Трампа лишь усилили эту неопределенность.