Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ ТАСС: упавший в Сызрани дрон был снаряжен боеприпасами со шрапнелью

Вражеский беспилотный летательный аппарат, упавший во дворе жилых домов на улице Звездной в Сызрани Самарской области, был оснащен боеприпасами, содержащими поражающие элементы в виде шрапнели, рассказал ТАСС местный житель Илья. По его словам, дрон не попал непосредственно в здание, однако взрывная волна и последовавшая детонация автомобиля нанесли серьезный урон.

Именно летела шрапнель. В окошке шрапнель до сих пор лежит металлическая. Кругляшок диаметром 10 мм приблизительно, — описал он характер повреждений.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что всего в Сызрани было зафиксировано падение 11 украинских БПЛА. По ее словам, после падения каждого из дронов последовала детонация.