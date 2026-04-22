22 апреля 2026 в 15:15

Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ

ТАСС: упавший в Сызрани дрон был снаряжен боеприпасами со шрапнелью

Вражеский беспилотный летательный аппарат, упавший во дворе жилых домов на улице Звездной в Сызрани Самарской области, был оснащен боеприпасами, содержащими поражающие элементы в виде шрапнели, рассказал ТАСС местный житель Илья. По его словам, дрон не попал непосредственно в здание, однако взрывная волна и последовавшая детонация автомобиля нанесли серьезный урон.

Именно летела шрапнель. В окошке шрапнель до сих пор лежит металлическая. Кругляшок диаметром 10 мм приблизительно, — описал он характер повреждений.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что всего в Сызрани было зафиксировано падение 11 украинских БПЛА. По ее словам, после падения каждого из дронов последовала детонация.

Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

