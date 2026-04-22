Очевидцы рассказали о последствиях удара дрона по дому в Сызрани

Очевидцы рассказали о последствиях удара дрона по дому в Сызрани ТАСС: второй дом в Сызрани пострадал от БПЛА и взорвавшейся рядом машины

Многоэтажный дом на улице Звездной в Сызрани пострадал в результате падения беспилотника и последовавшего за ним мощного взрыва, рассказал ТАСС местный житель Илья. По его словам, основной дуар пришелся по земле и машине.

После взрыва осколки от горящей машины попали на шестой этаж [дома], загорелась квартира, — рассказал Илья.

Сам очевидец проживает в соседнем здании, которое также попало под воздействие взрывной волны. У мужчины полностью выбило тройные стеклопакеты, а в одной из комнат оконную раму буквально переломило пополам. Кроме того, серьезные повреждения получил его личный автомобиль, на крыше которого осталась глубокая вмятина.

Всего в результате атаки БПЛА в городе пострадали два многоквартирных дома, при этом на улице Астраханской ситуация оказалась наиболее трагичной. Там произошло частичное обрушение подъезда, унесшее жизни двух человек, еще 12 жильцов получили ранения различной степени тяжести.

Ранее представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что всего в Сызрани было зафиксировано падение 11 украинских БПЛА. По ее словам, после падения каждого из дронов последовала детонация.