Силы ПВО России сбили за сутки 368 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 368 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Также были сбиты три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 368 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что силы ПВО в ночь на 22 апреля сбили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российской территорией. По данным ведомства, цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.