Русскую тройку нужно сделать национальным видом спорта, заявил на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки «Русская тройка 2026» помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Он отметил культурное значение этого образа, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня я обратил внимание, что она как-то опровергает расхожее представление об убогости российских дорог, потому что для того, чтобы нестись на русской тройке, надо иметь достаточно широкую дорогу. По крайней мере, точно шире, чем вот эти вот цуком ехали по две лошадки, как было принято в Европе, — сказал Мединский.

Он отметил, что в популяризации русской тройки огромную роль сыграли российские писатели и художники. В частности образ «птицы-тройки» получил символическое осмысление в финале поэмы Николая Гоголя «Мертвые души», напомнил помощник президента. В части творческой среды образ трактуется как символ неопределенности и неуправляемости. Но, по мнению Мединского, его можно рассматривать как символ динамики и превосходства.

Этот образ очень поэтичен, очень точен, и я хотел бы пожелать энтузиастам русской тройки как можно быстрее восстановить эту систему, которая бы объединяла вместе всех тех, кто этой темой интересуется. <…> Самое главное, мне кажется, что, в конце концов, это должен быть настоящий национальный вид спорта, потому что тройка лучше, чем крикет, — заключил Мединский.

Ранее помощник президента заявил, что российские деятели культуры вновь займут позиции на мировой арене после нормализации международной ситуации. Он подчеркнул, что речь идет не об уходе, а о временном отстранении со стороны внешних площадок.