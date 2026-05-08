Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте

Еврокомиссия неоднократно пыталась добиться закрытия российского павильона на Венецианской биеннале, в итоге лишив мероприятие гранта на сумму €2 млн. Жюри выставки в полном составе ушло в отставку, а павильон все равно посетили порядка 50 тысяч человек. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, как негативная реакция евробюрократов обеспечила очередную победу «мягкой силы» РФ, хотя наша страна в этом «соревновании» даже не планировала участвовать.

Как в Европе нагнеталась истерия по поводу участия РФ в биеннале

Страсти вокруг российского павильона на Венецианской биеннале не ослабевают. Организаторы разрешили открыть его впервые с 2022 года, но в урезанном формате: экспозиция работает с 5 по 8 мая — до официального открытия Олимпиады искусств.

Вход на экспозицию для широкой публики закрыли: увидеть ее можно было только при наличии приглашения. После официального запуска биеннале 9 мая павильон сможет лишь демонстрировать видеозаписи выступлений музыкантов на экранах, установленных на здании выставки.

Но даже такой формат привел в ярость брюссельских чиновников. Еврокомиссия лишила мероприятие гранта на сумму в €2 млн. Представитель ЕК Тома Ренье по этому поводу заявил: «Мы политически осуждаем решение об открытии российского павильона и приглашаем итальянское правительство заняться этим вопросом». В агентстве культуры ЕК и вовсе обвинили организаторов выставки в том, что они поставили под вопрос свое «обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕС».

Высказался на эту тему и министр культуры Италии Алессандро Джули. По его мнению, возвращение РФ на биеннале «недопустимо», а российское искусство якобы нельзя считать «по-настоящему свободным». Премьер республики Джорджа Мелони предпочла от скандала дистанцироваться, назвав биеннале автономным органом, вмешиваться в работу которого у правительства нет права.

Под давлением жюри выставки ушло в отставку. Однако президент фонда биеннале Пьетранджело Буттафуоко заявил в интервью La Repubblica: «Именно искусство сегодня способно стать тем мостом, который объединит враждующие стороны».

Чем методы еврокомиссаров напоминают нацистские

Важно понимать, почему вокруг Венецианской биеннале вообще ломается столько копий. Это старейшая и, наверное, самая авторитетная выставка подобного рода в западном мире. Россия участвовала в ней с 1914 года. При этом на протяжении XX–XXI веков наш павильон закрывали несколько раз: в 1922, 1938–1954, 1978–1980 и 2022–2026 годах. Иными словами, российской — а ранее советской — культуре уже отказывали в репрезентации на общемировом и общеевропейском уровне. И, глядя на даты, можно понять, что каждый запрет был связан с политическими причинами.

При этом участие в биеннале даже в усеченном формате имеет для России значение. Во-первых, это свидетельство исторической преемственности. Во-вторых, презентация российской культуры, которую в ЕС пытаются всеми силами отменить. Можно тут, конечно, вспомнить и о российской «мягкой силе». Но есть нюанс: в этом году она проявилась даже не потому, что РФ показала свои культурные достижения, а из-за скандала. Есть ощущение, что именно благодаря ему люди вне мира искусства вообще узнали и о самой выставке, и о том, что Россия там уже больше века что-то демонстрирует.

Важны здесь и формулировки еврокомиссаров, которые считают, что наше участие противоречит «европейским ценностям». В беседе с NEWS.ru культуролог Анна Голубцова задалась вопросом: а что это за ценности, которым так нехорошо просто от факта присутствия РФ на одной с ними площадке?

«Скандал показал, что само участие делегации российского происхождения в биеннале — это уже табу. Подчеркну, не каких-то ангажированных, по мнению Запада, деятелей нашей культуры, не тех, которые отличились какими-то конкретными политическими взглядами, а тех, что относятся к народам России. И если посмотреть на проблему именно с этой стороны, то формулировки Еврокомиссии чем-то неуловимо напоминают самый банальный нацизм. Потому что российский павильон и российские творческие коллективы пытаются убрать с выставки за их этническое происхождение», — заявила эксперт.

Как РФ удалось одержать на биеннале неожиданную победу

Во всей этой ситуации сработал так называемый эффект Стрейзанд, когда, пытаясь игнорировать некое явление, люди только усиливают к нему интерес у самых широких слоев общества.

После всех громких заявлений ЕК, ухода международного жюри в отставку и прочих скандальных событий уже не важно, закрытой была выставка российской культуры или нет: интерес к ней явно повысился. Комиссар нашего павильона Анастасия Карнеева рассказала, что до официального старта биеннале павильон даже по приглашениям посетят около 50 тысяч человек. При этом еще как минимум несколько сотен тысяч европейцев захотят ознакомиться с культурой РФ уже самостоятельно — ведь запретный плод сладок. И сделали его таким истерические заявления из Брюсселя.

Голубцова полагает, что ЕС самостоятельно разрушает гуманитарные смыслы собственной культуры.

«„Мягкая сила“ или нет, но есть определенные постулаты, которые до недавнего времени считались незыблемыми. Например, что спорт объединяет. России сейчас запретили практически весь западный спорт. То есть оказалось, что спорт теперь не объединяет. Запад лишил его этого важнейшего гуманитарного смысла. У искусства и культуры ровно такая же гуманитарная несущая конструкция: искусство объединяет. Вернее, объединяло раньше. Потому что теперь Европа отказала в первую очередь именно своей культуре в этой функции. И если считать российскую культуру „мягкой силой“, то она сейчас нанесла Европе жесткое поражение. При этом особенно не стараясь. Европейцы прекрасно справились сами», — заключила эксперт.

