Российские деятели культуры вновь займут позиции на мировой арене после нормализации международной ситуации, заявил в беседе с ТАСС помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что речь идет не об уходе, а о временном отстранении со стороны внешних площадок.

Арена сама вернется, я думаю, все будет нормально. Международная ситуация нормализуется, и арена вернется к ним, — сказал Мединский.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал русский язык общим достоянием страны. Глава государства подчеркнул, что владение им открывает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, говорится в телеграмме на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что сотрудничество в укреплении позиций русского языка строится на принципах взаимного уважения и добрососедства.

До этого сообщалось, что покупатели магазинов восточноевропейских продуктов в Чехии активно интересуются книгами на русском языке, особенно произведениями Михаила Булгакова и Владимира Набокова, а также детскими изданиями. Лотки с русскоязычной литературой пользовались устойчивым спросом наряду с привычными продуктами вроде «Докторской» колбасы и балтийской кильки.