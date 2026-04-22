Потеплеет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля

Потеплеет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля

Самый теплый день недели в Москве сменится резким похолоданием. Какая погода пришла в столицу к 22 апреля, насколько холодно будет на неделе и потеплеет ли к майским праздникам?

Какая погода пришла в Москву к 22 апреля

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что 22 апреля в Москве ожидается самый теплый день недели: циклон пригонит теплый атмосферный фронт.

«Однако перемещаться он будет по периферии антициклона, так что его воздействие ограничится в постепенном натекании облачности и в росте температур, а дождей ожидать не стоит. Температура воздуха — плюс 11–13 градусов, по области ожидается плюс 9–14. Атмосферное давление будет быстро падать», — предупредил Леус в своем Telegram-канале.

Уже вечером погода резко изменится: МЧС предупредило, что с 21:00 в Москве ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с. В четверг придут дожди с мокрым снегом, атмосферное давление упадет до рекордно низких отметок, ночью — плюс 3–5, днем — плюс 4–6 градусов. Непогода продлится до вечера.

Какая погода будет до конца апреля, погода на Первомай в Москве

В Гидрометцентре предупредили, что на неделе Москву ожидает холодная погода: днем температура не будет подниматься выше плюс 10 градусов, а ночью может падать до минус 2. Прогнозируются сильный ветер и дожди.

По данным Foreca, непогода продлится с 23 по 29 апреля. Сильные осадки ожидаются 23 апреля (8,2 мм), а потом с начала последней недели апреля и до Первомая: с 26 апреля до конца месяца выльется 25 мм осадков. Последние дни апреля будут холодными и сырыми.

«Будут идти дожди. Скорее всего, такая погода сохранится и на начало мая. Первые праздничные дни в мае не обещают комфортной погоды. В ночные часы преобладающая температура будет в пределах 1–6 градусов тепла, а дневная около плюс 10, то есть ниже климатической нормы», — рассказала NEWS.ru синоптик Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, тепло вернется в Москву только после первых майских праздников. Однако пока нельзя сказать, насколько продолжительной будет волна благоприятной погоды.

«Уповать на то, что с каждым днем погода будет лучше и теплее, пока не приходится», — признала Позднякова.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на майские праздники

В Петербурге метеоусловия начнут ухудшаться уже 22 апреля, объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Санкт-Петербург на пути холодного фронта циклона, констатирует Леус.

«Холодный атмосферный фронт, опускаясь с севера, постепенно закроет небо плотными облаками и к вечеру принесет локальные дожди. Усилится ветер и начнется понижение температуры. Температура воздуха — плюс 10–12, в Ленинградской области — плюс 10–15. Атмосферное давление будет быстро падать. В четверг ночью кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ночью — до плюс 2 градусов, днем — плюс 6–8», — предупредил синоптик.

Низкая температура (ниже плюс 10) будет держаться в Петербурге до конца апреля. По данным Foreca, ночью ожидаются температуры до 0 градусов, с 24 апреля все время будут лить сильные дожди — они закончатся только в последний день месяца, за это время выпадет больше 28 мм осадков.

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предупреждает, что первомайская оттепель в Петербурге будет кратковременной: период холодной погоды станет затяжным.

Читайте также:

Перелом в погоде: дожди зарядят на неделю, собачий холод до –2 в Москве

ВСУ разбомбили жилой дом в Сызрани: атака БПЛА 22 апреля, сколько жертв

Началась системная работа по АЗС? Удары по Украине 22 апреля