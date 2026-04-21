Жителей Петербурга предупредили о желтом уровне погодной опасности В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности 22 и 23 апреля

В Санкт-Петербурге 22 и 23 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения метеоусловий, сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Предупреждение связано с сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптиков, 22 апреля с 12:00 до 21:00 на территории города ожидается сильный северо-западный и западный ветер. Местами порывы могут достигать 15–17 метров в секунду.

Тем временем с 21:00 22 апреля до 13:00 23 апреля ветер сменит направление на северо-западное и северное. Порывы местами могут усиливаться до 15–20 метров в секунду.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен более чем на сутки в Москве и Подмосковье. Уточняется, что такое решение принято из-за возможного образования гололедицы на дорогах.

До этого метеоролог Александр Сергеев сообщал, что мокрый снег и похолодание могут вернуться в российскую столицу и регионы европейской территории России уже в начале мая. Снежный покров сформироваться не сможет, но холодная погода задержится на несколько дней.