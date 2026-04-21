21 апреля 2026 в 15:19

Жителей Петербурга предупредили о желтом уровне погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности 22 и 23 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге 22 и 23 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения метеоусловий, сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Предупреждение связано с сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, 22 апреля с 12:00 до 21:00 на территории города ожидается сильный северо-западный и западный ветер. Местами порывы могут достигать 15–17 метров в секунду.

Тем временем с 21:00 22 апреля до 13:00 23 апреля ветер сменит направление на северо-западное и северное. Порывы местами могут усиливаться до 15–20 метров в секунду.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен более чем на сутки в Москве и Подмосковье. Уточняется, что такое решение принято из-за возможного образования гололедицы на дорогах.

До этого метеоролог Александр Сергеев сообщал, что мокрый снег и похолодание могут вернуться в российскую столицу и регионы европейской территории России уже в начале мая. Снежный покров сформироваться не сможет, но холодная погода задержится на несколько дней.

Регионы
Санкт-Петербург
погода
синоптики
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

