Жителям Москвы рассказали о погоде в майские праздники

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 07:15

Синоптик Позднякова: в майские праздники в Москве ожидается 10 градусов тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве ожидается около +10 градусов на майские праздники, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы и не исключены осадки.

В последние дни апреля в столичном регионе сохранится прохладная и сырая погода, будут идти дожди различной интенсивности. Скорее всего, этот процесс сохранится и на начало мая. Первые праздничные дни в мае не обещают комфортной погоды. В ночные часы преобладающая температура будет в пределах 1–6 градусов тепла, а дневная — около +10. То есть температура воздуха останется ниже климатической нормы. Это предварительный прогноз на первомайские праздники. Будем надеяться, что процесс изменится в сторону повышения комфортности погоды, — сказала Позднякова.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в конце текущей недели москвичей ожидает холодная погода с максимальной температурой +10 градусов. По ее словам, погода испортится из-за прохождения нового циклона.

Москва
погода
синоптики
майские праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.