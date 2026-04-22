Жителям Москвы рассказали о погоде в майские праздники

В Москве ожидается около +10 градусов на майские праздники, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы и не исключены осадки.

В последние дни апреля в столичном регионе сохранится прохладная и сырая погода, будут идти дожди различной интенсивности. Скорее всего, этот процесс сохранится и на начало мая. Первые праздничные дни в мае не обещают комфортной погоды. В ночные часы преобладающая температура будет в пределах 1–6 градусов тепла, а дневная — около +10. То есть температура воздуха останется ниже климатической нормы. Это предварительный прогноз на первомайские праздники. Будем надеяться, что процесс изменится в сторону повышения комфортности погоды, — сказала Позднякова.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в конце текущей недели москвичей ожидает холодная погода с максимальной температурой +10 градусов. По ее словам, погода испортится из-за прохождения нового циклона.