Москвичей предупредили о холодной погоде до конца недели

В конце текущей недели москвичей ожидает холодная погода с максимальной температурой плюс 10 градусов, заявила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, погода испортится из-за прохождения нового циклона.
Во второй половине недели в рабочие дни циклон испортит нам погоду, будет дождливо и станет прохладнее, — сказала Паршина.
Синоптик отметила, что в четверг, 23 апреля, и в пятницу, 24 апреля, средняя дневная температура составит плюс семь градусов, ожидаются дожди. В предстоящие выходные потеплеет до плюс 10 градусов, будет преобладать облачная погода с прояснениями.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля в Москве и Подмосковье ожидались снег и заморозки. Температура в Москве составила от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус трех до плюс двух.
В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками, не исключены ледяные дожди. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем.