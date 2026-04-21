Москвичей предупредили о холодной погоде до конца недели Гидрометцентр: в конце недели москвичей ожидает температура не более 10 градусов

В конце текущей недели москвичей ожидает холодная погода с максимальной температурой плюс 10 градусов, заявила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, погода испортится из-за прохождения нового циклона.

Во второй половине недели в рабочие дни циклон испортит нам погоду, будет дождливо и станет прохладнее, — сказала Паршина.

Синоптик отметила, что в четверг, 23 апреля, и в пятницу, 24 апреля, средняя дневная температура составит плюс семь градусов, ожидаются дожди. В предстоящие выходные потеплеет до плюс 10 градусов, будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля в Москве и Подмосковье ожидались снег и заморозки. Температура в Москве составила от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус трех до плюс двух.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что новая волна похолодания ожидается в Москве перед майскими праздниками, не исключены ледяные дожди. Он рассказал, что причиной ухудшения погодных условий станет противостояние двух барических систем.