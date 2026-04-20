Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь Гидрометцентр заявил о снеге и заморозках в Московском регионе ночью 21 апреля

В ночь на 21 апреля в Москве и Подмосковье вновь прогнозируются снег и заморозки, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Собеседник агентства сослался на последние прогностические данные.

Предстоящей ночью в столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, а на востоке Подмосковья не исключены небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, — рассказали в Гидрометцентре.

Температура в Москве составит от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус трех до плюс двух. На дорогах Подмосковья местами возможна гололедица.

Днем во вторник, 21 апреля, осадков в мегаполисе не ожидается, отметили в ведомстве. На востоке области вероятен небольшой снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут 8–10 градусов тепла в столице и 5–10 — в Подмосковье. Ветер северо-западный и северный со скоростью 7–12 метров в секунду.

В Гидрометцентре пояснили, что регион находится в тыловой части южного циклона с центром в Поволжье. Поток холода привел к понижению температуры. До 21:00 мск в столице и области действует желтый уровень погодной опасности. Он связан с возможным усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Сергеев сообщал, что мокрый снег и похолодание могут вернуться в российскую столицу и регионы европейской территории РФ уже в начале мая. По его словам, подобные явления в начале последнего месяца весны случаются довольно часто. Снежный покров, подчеркнул он, сформироваться не сможет, но холодная погода задержится на несколько дней.