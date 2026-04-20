Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 19:06

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь

Гидрометцентр заявил о снеге и заморозках в Московском регионе ночью 21 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 21 апреля в Москве и Подмосковье вновь прогнозируются снег и заморозки, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Собеседник агентства сослался на последние прогностические данные.

Предстоящей ночью в столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, а на востоке Подмосковья не исключены небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, — рассказали в Гидрометцентре.

Температура в Москве составит от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус трех до плюс двух. На дорогах Подмосковья местами возможна гололедица.

Днем во вторник, 21 апреля, осадков в мегаполисе не ожидается, отметили в ведомстве. На востоке области вероятен небольшой снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут 8–10 градусов тепла в столице и 5–10 — в Подмосковье. Ветер северо-западный и северный со скоростью 7–12 метров в секунду.

В Гидрометцентре пояснили, что регион находится в тыловой части южного циклона с центром в Поволжье. Поток холода привел к понижению температуры. До 21:00 мск в столице и области действует желтый уровень погодной опасности. Он связан с возможным усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Сергеев сообщал, что мокрый снег и похолодание могут вернуться в российскую столицу и регионы европейской территории РФ уже в начале мая. По его словам, подобные явления в начале последнего месяца весны случаются довольно часто. Снежный покров, подчеркнул он, сформироваться не сможет, но холодная погода задержится на несколько дней.

Регионы
Москва
Подмосковье
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.