День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 19:55

Заммэра столицы рассказала о статусе «Московская медсестра»

Ракова: статус «Московская медсестра» обязателен для всех старших сестер столицы

Фото: Департамент здравоохранения Москвы
Подписывайтесь на нас в MAX

С 2026 года статус «Московская медицинская сестра» стал обязательным для всех старших сестер больниц и поликлиник города, сообщила в интервью RG.RU заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты, обладающие им, получают дополнительные ежемесячные выплаты.

Один из наших инструментов — присвоение почетного статуса «Московская медсестра», его мы ввели в 2021 году. Для его обладателей предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата. Это решение подчеркивает особую роль и ответственность этой должности: старшие сестры отвечают за работу всего сестринского персонала и качество ухода за пациентом. Первый и самый сложный этап экзамена на получение статуса — профтестирование — прошла уже половина всех старших медсестер столицы, — рассказала Ракова.

По словам заммэра, статус можно получить по 12 специальностям. Для этого необходимо не менее пяти лет проработать в системе столичного здравоохранения. По словам Раковой, статус необходимо подтверждать каждые пять лет.

Ранее Ракова сообщила, что учащиеся медиаклассов столичных школ начали проходить практику в кинопарке «Москино». По ее словам, на экскурсиях по съемочным площадкам старшеклассники знакомятся с работой киноиндустрии и узнают, как рождаются проекты для больших экранов, а затем создают собственные медиапродукты.

Москва
Анастасия Ракова
здравоохранение
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин выслушал доклад Решетникова
В России «лег» популярный музыкальный стриминг
Тайвань, Иран и «новая Ялта»: о чем Си и Трамп будут говорить в Пекине
«Жестко и неприятно»: Соколовский разоткровенничался о травме супруги
«Стала много работать»: дочь Славы рассказала о ее эмоциональном состоянии
Такшина, второй брак, отказ от кино: как живет актер Григорий Антипенко
Сбылся кошмар Зеленского, арест замглавы уголовного розыска: что дальше
Заммэра столицы рассказала о статусе «Московская медсестра»
Беспилотник ВСУ атаковал тепловоз на железнодорожной станции
Овечкин объяснил, зачем написал кандидатскую диссертацию
Посольство РФ призвало Швейцарию прекратить антироссийские выпады
Секрет стройности, третий ребенок, алкоголь: как живет Татьяна Буланова
Кремль уведомил США и другие страны о пуске «Сармата»
Площадь мощного пожара в Долгопрудном многократно выросла
Песня о Путине, желание поехать в зону СВО, театр: как живет Данилова
Россиянам рассказали, что делать в праздник Преполовения Пятидесятницы
Частные инвесторы скупили бумаг на рекордные 43 млрд рублей
Беспилотник «Дартс» ударил по железнодорожному вокзалу
Прячется от смертной казни? Убийца беременной жены ищет защиты в Италии
Фигуристка Муравьева меняет спортивное гражданство: что происходит
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.