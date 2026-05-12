Заммэра столицы рассказала о статусе «Московская медсестра»

С 2026 года статус «Московская медицинская сестра» стал обязательным для всех старших сестер больниц и поликлиник города, сообщила в интервью RG.RU заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты, обладающие им, получают дополнительные ежемесячные выплаты.

Один из наших инструментов — присвоение почетного статуса «Московская медсестра», его мы ввели в 2021 году. Для его обладателей предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата. Это решение подчеркивает особую роль и ответственность этой должности: старшие сестры отвечают за работу всего сестринского персонала и качество ухода за пациентом. Первый и самый сложный этап экзамена на получение статуса — профтестирование — прошла уже половина всех старших медсестер столицы, — рассказала Ракова.

По словам заммэра, статус можно получить по 12 специальностям. Для этого необходимо не менее пяти лет проработать в системе столичного здравоохранения. По словам Раковой, статус необходимо подтверждать каждые пять лет.

