Перелом в погоде: дожди зарядят на неделю, собачий холод до –2 в Москве

Перелом в погоде: дожди зарядят на неделю, собачий холод до –2 в Москве

Последние недели апреля грозят Москве мощным похолоданием. Чего ждать, какой прогноз дают синоптики с 21 апреля, что будет в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 21 апреля

Мощное похолодание с востока пришло в Центральную Россию, сообщают синоптики. Под снегопады попала и Московская область — в Черустях образовался снежный покров глубиной 11 см. Восточнее, во Владимирской, Рязанской, Нижегородской областях, снега выпало еще больше.

Между тем в Москве ненастье «берет паузу», прогнозирует в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода в столичном регионе будет формироваться в противоборстве тыловой части циклона, ушедшего к берегам Вятки, и барического гребня с северо-запада. Облачно с прояснениями, без осадков, лишь на юго-востоке области пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. Температурный фон подрастет, однако пока показания термометров останутся на 3–4 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха плюс 8–10 градусов, по области ожидается плюс 6–11, местами до плюс 2. Атмосферное давление ниже нормы. В среду без осадков, ночью до минус 2, днем плюс 12–14 градусов», — прогнозирует синоптик.

Похолодание и дожди идут на Москву, сколько будет градусов

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предупредила, что на столицу идет холодная погода. Конец апреля будет дождливым.

«Во второй половине недели циклон испортит нам погоду, будет дождливо и станет прохладнее. Днем всего плюс семь, но ночная температура повысится до плюс 1–6. Примерно одинаковая [температура] будет ночью и днем. В начале выходных будет преобладать облачная погода с прояснениями, и все-таки будут идти кратковременные дожди», — предупредила Паршина.

По словам синоптика, Москве грозит новый погодный рекорд: с 23 по 25 апреля могут установиться очень низкие показатели давления для апреля. Тогда же, по данным Foreca, в столице зарядят ливни, иногда переходящие в мокрый снег: с четверга по субботу выпадет порядка 10,6 мм осадков. Потом новый «душ» придет в воскресенье и уже не закончится до наступления мая: с 26 по 30 апреля ожидается еще 14,5 мм осадков.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на новой неделе

Не лучше перспективы погоды и в Санкт-Петербурге, предупреждают синоптики. По словам главного синоптика города Александра Колесова, 22 апреля станет «переломным днем», после которого последует резкое похолодание.

Пока в Петербурге тепло и без дождей, указывает Леус: действует периферия скандинавского антициклона.

«Ожидается преимущественно солнечная и сухая погода с дневной температурой на 2–3 градуса выше средних многолетних показателей. Температура воздуха плюс 12–14, в Ленобласти — плюс 10–15 градусов. Атмосферное давление будет падать. В среду ближе к вечеру дожди, ночью — плюс 2–4, днем — плюс 10–12», — прогнозирует Леус.

Уже с четверга ситуация резко изменится, прогнозирует Foreca: температура днем не поднимется выше плюс 6 градусов, небо станет пасмурным. Мощные дожди начнутся в выходные и не прекратятся до середины следующей недели: выпадет, по новым данным, больше 25 мм осадков.

«Так что готовимся к „веселой“ погоде в конце апреля, хотя это может еще даже и не расплата за шикарный март», — констатирует Колесов.

В какие регионы России вернулась зима в конце апреля

Синоптики отмечают, что в конце апреля зима внезапно вернулась в Поволжье. По данным карт «Яндекс.Погоды», «язык» холода протянулся с Уральских гор до Центральной России, захватив Нижний Тагил, Пермь, Киров, Йошкар-Олу, Нижний Новгород и дотянувшись до Рязани.

К востоку от Москвы выпало большое количество снега: в Рязани сугробы достигли 25 см, 26 см снежного покрова отмечены в Кировской области и Пермском крае, в Нижнем Новгороде — 27 см, а в Марий Эл — 28 см. Людям приходится счищать сугробы с машин, а на дорогах — транспортный коллапс.

