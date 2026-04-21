Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 апреля: где сбои в России

Сегодня, 21 апреля, мобильный интернет не работает в Москве, Татарстане и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 21 апреля

Десятки и сотни жалоб о сбоях мобильного интернета оставляют российские пользователи на мониторинговых сайтах ежедневно. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет более 250 на момент публикации.

Жалобы поступают из Москвы, Татарстана, Свердловской, Ростовской, Ярославской областей, Краснодарского края, Подмосковья, Омской области, Санкт-Петербурга, Челябинской, Иркутской областей, Хабаровского края, Белгородской, Калининградской областей и других регионов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает мобильный интернет 21 апреля

Сбои или отключения мобильного интернета зачастую происходят в период угрозы БПЛА. Меры необходимы для противодействия беспилотникам, которые могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

В Кремле объяснили, что интернет отключают для обеспечения безопасности населения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что меры принимаются на фоне использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Ограничения вводят по сигналам безопасности специально обученные силовые структуры, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что поводом могут выступать не только атаки БПЛА, но и другие угрозы безопасности, которые могут фиксировать спецслужбы.

«Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня. <...> Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление, и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пользоваться интернетом во время отключений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Остаются доступными звонки, СМС-сообщения и вызовы экстренных служб.

В период сбоев в полном доступе остаются сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

