21 апреля 2026 в 10:43

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 апреля: где сбои в России

Сегодня, 21 апреля, мобильный интернет не работает в Москве, Татарстане и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 21 апреля

Десятки и сотни жалоб о сбоях мобильного интернета оставляют российские пользователи на мониторинговых сайтах ежедневно. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет более 250 на момент публикации.

Жалобы поступают из Москвы, Татарстана, Свердловской, Ростовской, Ярославской областей, Краснодарского края, Подмосковья, Омской области, Санкт-Петербурга, Челябинской, Иркутской областей, Хабаровского края, Белгородской, Калининградской областей и других регионов.

Почему не работает мобильный интернет 21 апреля

Сбои или отключения мобильного интернета зачастую происходят в период угрозы БПЛА. Меры необходимы для противодействия беспилотникам, которые могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

В Кремле объяснили, что интернет отключают для обеспечения безопасности населения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что меры принимаются на фоне использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Ограничения вводят по сигналам безопасности специально обученные силовые структуры, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что поводом могут выступать не только атаки БПЛА, но и другие угрозы безопасности, которые могут фиксировать спецслужбы.

«Нужно набраться терпения и понимать, что это делается во имя нашей безопасности. Таковы вызовы сегодняшнего дня. <...> Конечно, неудобно, привыкаешь быстро к хорошему. Я убежден, что это временное явление, и мы, конечно, вернемся к привычному нашему цифровому укладу без отключений и перебоев», — заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Как пользоваться интернетом во время отключений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Остаются доступными звонки, СМС-сообщения и вызовы экстренных служб.

В период сбоев в полном доступе остаются сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

Читайте также:

Ахиллесова пята ВСУ, «откаты» на дронах: новости СВО на утро 21 апреля

«Ураган» выжег позиции и пункт БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 апреля

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Дальше
