Ахиллесова пята ВСУ, «откаты» на дронах: новости СВО на утро 21 апреля

Оборона ВСУ проседает на Харьковском участке линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Колодезное, главу МО Украины обвинили в провале закупки наземных беспилотников. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Силы ПВО лишили «крыльев» украинские дроны под Воронежем

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили три беспилотных летательных аппарата в небе над одним из районов Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Инцидент произошел в ночное время. Системы ПВО и РЭБ сработали оперативно, своевременно выявив и нейтрализовав угрозу. Все три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что позволило избежать серьезных последствий.

Военный эксперт раскрыл слабое место ВСУ

На Харьковском участке линии боевого соприкосновения зафиксировано проседание обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Колодезное, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, основные бои сейчас идут у Волчанских Хуторов и Колодезного.

Эксперт отметил, что, несмотря на наличие проблемных участков, украинские подразделения пока не потеряли обороноспособность полностью. Однако, по его словам, проседание фронта создает серьезные трудности для командования ВСУ.

Два жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области в результате продолжающихся атак Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в Шебекино от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставили в больницу Белгорода.

Также в ЦРБ обратилась женщина с осколочным ранением ноги — ей назначили амбулаторное лечение. В городе поврежден легковой автомобиль. В селе Вознесеновка дрон ударил по частному дому — выбиты окна и повреждена отделка.

Появились обновленные данные о потерях ВСУ в ходе СВО

Потери украинской армии за все время специальной военной операции приближаются к двум миллионам военнослужащих, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, Вооруженные силы Украины буквально попали в ловушку собственного руководства.

Генерал подчеркнул, что теперь общее число погибших украинских военных, вероятно, уже превысило два миллиона или приближается к этой отметке. Он назвал сложившуюся ситуацию для украинской стороны очень тяжелой. Официальный Киев традиционно не комментирует подобные оценки.

Депутат Рады обвинила главу МО Украины в провале закупки дронов

Министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку наземных беспилотников, которые критически необходимы армии, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. Из 8 тыс. требуемых единиц для фронта обеспечено лишь 500.

По словам депутата, во вторник по этому вопросу состоится совещание с участием украинского президента Владимира Зеленского. Скороход добавила, что на встрече будут решать, что делать с дронами, с откатами или с самим министром.

ВСУ могут попытаться контратаковать в районе Константиновки

Вооруженные силы Украины могут попытаться контратаковать в районе Константиновки и под Купянском, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он отметил, что у украинской армии не хватит сил на полноценное наступление, поскольку солдаты ВСУ способны только держать оборону.

Военэксперт подчеркнул, что Украина проводит насильственную мобилизацию, чтобы пополнить резервы и попытаться отвлечь российских бойцов на одном из направлений фронта. Он также усомнился, что повторная провокация ВСУ в Курской области может привести к успеху.

