Двое жителей приграничья пострадали от атак ВСУ

В Белгородской области в результате продолжающихся атак Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в Шебекино от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставили в больницу Белгорода.

В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, — написал Гладков.

Также в ЦРБ обратилась женщина с осколочным ранением ноги — ей назначили амбулаторное лечение. В городе поврежден легковой автомобиль.

В селе Вознесеновка дрон ударил по частному дому — выбиты окна и повреждена отделка. В Валуйском округе в селе Долгом был атакован объект торговли, в селе Двулучном посечены две машины.

До этого Герой России Сергей Липовой заявил, что Украина могла применить польские дроны для атаки Самарской области. Он напомнил, что Варшава передала Киеву около 16 тыс. БПЛА с радиусом действия до 2 тыс. километров. Российские средства ПВО успешно сбивают большинство беспилотников, но отдельные дроны иногда прорываются к целям.