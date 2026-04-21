21 апреля 2026 в 06:16

Силы ПВО лишили «крыльев» украинские дроны под Воронежем

Гусев: силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Воронежской областью

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили три беспилотных летательных аппарата в небе над одним из районов Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Инцидент произошел в ночное время. Системы ПВО и РЭБ сработали оперативно, своевременно выявив и нейтрализовав угрозу. Все три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что позволило избежать серьезных последствий.

Губернатор Гусев оперативно проинформировал общественность о произошедшем, подчеркнув, что на земле обошлось без пострадавших и разрушений. Экстренные службы продолжают мониторить ситуацию в регионе.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате продолжающихся атак Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в Шебекино от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставили в больницу Белгорода.

До этого стало известно, что силы ПВО за пять часов сбили 22 украинских БПЛА над регионами России. Все они были самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
