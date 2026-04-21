Силы ПВО лишили «крыльев» украинские дроны под Воронежем Гусев: силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Воронежской областью

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили три беспилотных летательных аппарата в небе над одним из районов Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Инцидент произошел в ночное время. Системы ПВО и РЭБ сработали оперативно, своевременно выявив и нейтрализовав угрозу. Все три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, что позволило избежать серьезных последствий.

Губернатор Гусев оперативно проинформировал общественность о произошедшем, подчеркнув, что на земле обошлось без пострадавших и разрушений. Экстренные службы продолжают мониторить ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате продолжающихся атак Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя. Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в Шебекино от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Его доставили в больницу Белгорода.

До этого стало известно, что силы ПВО за пять часов сбили 22 украинских БПЛА над регионами России. Все они были самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.