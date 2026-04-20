В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов

В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов

Силы ПВО за пять часов сбили 22 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Все они были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны России опубликовали видеозапись, на которой расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожает подземные укрепления украинских сил. По позициям противника отработали термобарическими зарядами.

Кроме того, согласно сводкам Министерства обороны РФ, за минувшую неделю российские подразделения освободили два села в зоне специальной военной операции. По информации ведомства, оба населенных пункта расположены в Харьковской области.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы группировки «Север» за минувшую неделю увеличили подконтрольную территорию в Сумской области. По его уточнению, за тот же период российские военные заняли два села в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.