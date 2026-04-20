Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 20:20

В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов

Минобороны: ВС России уничтожили за пять часов 22 дрона ВСУ

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за пять часов сбили 22 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Все они были самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны России опубликовали видеозапись, на которой расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожает подземные укрепления украинских сил. По позициям противника отработали термобарическими зарядами.

Кроме того, согласно сводкам Министерства обороны РФ, за минувшую неделю российские подразделения освободили два села в зоне специальной военной операции. По информации ведомства, оба населенных пункта расположены в Харьковской области.

Также военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы группировки «Север» за минувшую неделю увеличили подконтрольную территорию в Сумской области. По его уточнению, за тот же период российские военные заняли два села в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.

Власть
Минобороны
Россия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.