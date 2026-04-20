20 апреля 2026 в 18:50

Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться контратаковать в районе Константиновки

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины могут попытаться контратаковать в районе Константиновки и под Купянском, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он отметил, что у украинской армии не хватит сил на полноценное наступление, поскольку солдаты ВСУ способны только держать оборону.

Противник готовится к контрударам, но буквально в последние дни была проведена достаточно серьезная наступательная операция [РФ]. В Сумской области наши войска освободили не менее 120 квадратных километров всего лишь за несколько дней — это достаточно существенное продвижение. Я думаю, если Украина сейчас решится, то в первую очередь это будут попытки контратаковать либо в районе Константиновки, либо около Купянска. Однако какое-то активное продвижение на территорию РФ вряд ли возможно из-за того, что Украине просто не хватает ресурсов для этого. Хотя растительность будет, конечно, помогать сосредотачивать войска, но на сегодняшний день Украине хватает сил в первую очередь держать оборону, — сказал Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что Украина проводит насильственную мобилизацию, чтобы пополнить резервы и попытаться отвлечь российских бойцов на одном из направлений фронта. Он также усомнился, что повторная провокация ВСУ в Курской области может привести к успеху.

Украина сейчас пытается за счет насильственной мобилизации собрать определенные резервы и в одном из мест контратаковать, чтобы отвлечь наши силы, а именно силы из Донбасса. В частности, наше наступление в районе Константиновки наиболее чувствительно для киевского режима. Таким образом, например, удары в районе Курской области сейчас уже не так актуальны. Курская область у нас достаточно хорошо укреплена. Есть уверенность в том, что в случае попыток контрнаступления в данном регионе атаки противника будут отбиты, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что Евросоюз сократит военные поставки ВСУ в случае потери ими контроля над Сумами. По его словам, Запад не готов вкладывать значительные ресурсы в армию, которая не способна эффективно держать оборону.

Софья Якимова
Александр Ефимов
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
