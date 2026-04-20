Названо условие, которое приведет к дефициту западных боекомплектов у ВСУ Военэксперт Артамонов: ЕС сократит поставки для ВСУ в случае проигрыша в Сумах

Евросоюз сократит военные поставки Вооруженным силам Украины в случае потери ими контроля над Сумами, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, Запад не готов вкладывать значительные ресурсы в армию, которая не способна эффективно держать оборону.

Прорыв [российских войск] в Сумскую область или на Харьковское направление, помимо уже Славянско-Краматорского и того наступления, которое ведется в Запорожье, приведет к дефициту поставок боекомплекта и запчастей для боевой техники [у ВСУ], потому что Запад мыслит вполне меркантильно. Этого опасается и [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru), он сам об этом говорит. Если украинская армия не в состоянии держать оборону, тогда какой смысл поставлять им дорогостоящее оборудование и боекомплекты? — высказался Артамонов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на анализ Министерства обороны РФ, заявил, что за последнюю неделю группировка войск «Север» увеличила зону контроля на Сумщине. Кроме того, по его словам, российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.