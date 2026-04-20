Потоп в блиндажах и групповой удар по ВПК: новости СВО к вечеру 20 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пристыдил главу Украины Владимира Зеленского замечанием о «нацугаре», ВСУ не могут держать оборону в блиндажах из-за потопов, российские войска покоряют Константиновку. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Зеленскому снова задали трепку

Лукашенко заявил, что Зеленский не смог противостоять националистическому давлению в стране и не переломил «национальный угар», охвативший население. По его словам, неопытность украинского президента привела к тому, что он не контролировал многие процессы в государстве, поэтому националисты взяли верх.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко между тем отметил, что Зеленскому понравилась безграничная власть. Он назвал главу государства людоедом, который хочет вернуть домой выехавших за границу украинцев, чтобы в дальнейшем отправить на фронт.

Гончаренко напомнил, как Зеленский был человеком, который семь лет назад говорил о своей любви к людям и готовности за них бороться. По его словам, теперь он требует все «забрать, всех наказать, принудить и заставить».

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

ВСУ «поплыли» в блиндажах из-за «идиотов-строителей»

Украинский офицер Денис Ярославский заявил, что укрытия ВСУ затопило грунтовыми водами в Харьковской области. Он назвал идиотами бойцов, строящих блиндажи. Офицер подчеркнул, что причина происходящего — не погодные условия, а грубые просчеты при возведении.

«Идиоты, которые это строили, не проверили грунтовые воды», — отметил военнослужащий.

Стальные тиски ВС России сжимаются

В Минобороны между тем сообщили, что украинские военные пытались укрыться в подвалах домов в Константиновке ДНР, оставленных местными жителями, однако воздушная разведка обнаружила точки размещения ВСУ, а после уточнения координат по этим целям начали работать артиллеристы и операторы FPV-дронов. Так, российским военным удалось уничтожить несколько пунктов временной дислокации в жилых кварталах.

Кроме того, ВС РФ начали полностью простреливать все транспортные артерии, ведущие к Константиновке, что серьезно осложняет переброску личного состава и ротацию украинских сил. В городе идут тяжелые бои, а основная надежда обороны ВСУ возложена на беспилотники.

В Минобороны также сообщили, что в зоне СВО подразделения группировки войск «Днепр» за сутки ударили по военным и солдатам ВСУ в районе Димитрово, Балабино и Орехова Запорожской области. При атаке были уничтожены более 50 военных, 28 машин, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в глубь обороны противника, уничтожив за сутки до 230 солдат ВСУ. В зоне группировки войск «Центр» ВСУ потеряли более 315 военных, «Южной» — более 205 человек, «Севера» — более 195, «Запада» — до 210.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Армия нанесла групповой удар возмездия по украинскому ВПК

За прошедшие сутки российская армия нанесла групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. В МО подчеркнули, что массированная атака стала ответом на террористические атаки Киева.

Военный эксперт Борис Джерелиевский между тем сообщил, что ВС РФ уничтожили инфраструктуру на Украине, которая долгое время обеспечивала атаки дронов ВСУ в глубь российской территории. По его словам, речь идет о так называемом «Сумском коридоре». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Кроме того, бойцы группировки войск «Север» за прошедшую неделю расширили зону контроля в Сумской области. По данным военэксперта Андрея Марочко, за минувшую неделю российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.

