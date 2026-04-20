Президент Украины Владимир Зеленский не смог противостоять националистическому давлению в стране и не переломил «национальный угар», охвативший население, заявил в интервью RT глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, неопытность коллеги привела к тому, что он не контролировал многие процессы в государстве, поэтому националисты взяли верх.

Да, он должен был изменить эту политику, но он ее не изменил. Тот национальный угар, национализм, которому был подвержен украинский народ, он эту политику не переломил. Поскольку [Зеленский] был неопытный, он многими процессами не управлял, и националисты взяли верх, а он с этим не справился, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что находится не в той ситуации, чтобы «кланяться и что-то выпрашивать» у США. Глава государства подчеркнул, что не похож в этом на Зеленского.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Запад всегда провоцировал постсоветские республики против России. Белорусский лидер добавил, что Зеленский прекрасно это знает и понимает.