19 апреля 2026 в 09:27

«Я же не Володя Зеленский»: Лукашенко ответил на каверзный вопрос о США

Лукашенко отказался кланяться и что-то выпрашивать у США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью RT, что находится не в той ситуации, чтобы «кланяться и что-то выпрашивать» у США. Глава государства подчеркнул, что не похож на лидера Украины Владимира Зеленского.

Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие, — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что деньги и оружие для Белоруссии не были бы лишними, но страна «пока обходится и без этого». Таким образом, Минск демонстрирует независимую позицию и не намерен обращаться за помощью к Вашингтону на унизительных условиях.

Ранее Зеленский признал, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке ВСУ испытывают острую нехватку ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, в условиях конфликта с Ираном США уделяют поддержке Киева все меньше внимания.

Между тем военный эксперт Александр Артамонов выразил мнение, что дефицит американских ракет в резервах ВСУ может подтолкнуть их к более агрессивным действиям. По его оценке, Зеленский способен значительно усилить террористическую угрозу для России.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

