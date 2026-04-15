Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 12:22

Военэксперт ответил, на что может пойти Зеленский из-за дефицита ракет США



Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дефицит американских ракет в резервах ВСУ может подтолкнуть их к более агрессивным действиям, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский способен значительно усилить террористическую угрозу для России.

Оставшись фактически без ракет боевой системы, без Patriot, Зеленский может включить еще сильнее террористическую угрозу для Российской Федерации. То есть они, получается, еще с удвоенной силой попробуют атаковать. Стало известно, что сейчас готовится большое количество ракет бывшего советского производства, которые будут иметь увеличенный радиус действия, боевую часть 450 кг, а радиус действия — 800–850 км. Первоначальная ракета этого класса имеет дальность 75 км. Очевидно, что это делают не украинцы. Кирилл Буданов (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) не так давно заявил, что Киев не в состоянии произвести даже дроны, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что абсолютно все, включая 3D-принтеры для корпуса дронов, производится за пределами Украины. Таким образом, по словам эксперта, вся военная помощь Киеву будет включать технику НАТО европейского производства. При этом, как указал Артамонов, у американцев сейчас нет возможности поставлять вооружение в Европу.

Ранее Зеленский признал, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке ВСУ испытывают острую нехватку ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, в условиях конфликта с Ираном США все меньше внимания уделяют поддержке Киева.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
ВСУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.