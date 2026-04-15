Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 11:00

«Хуже некуда»: Зеленский признал ракетный голод в ВСУ и списал его на Иран

Зеленский заявил о катастрофической нехватке ракет Patriot из-за войны в Иране

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у ВСУ наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда». Он также отметил, что США уделяют Киеву все меньше внимания в свете конфликта с Ираном, передает РИА Новости.

У нас сейчас такой дефицит, что хуже некуда, — подчеркнул Зеленский.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина пытается усилить атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем Patriot. Однако, по мнению специалиста, США вряд ли «клюнут» на эту наживку.

До этого сообщалось, что власти Украины планируют обратиться напрямую к американским гражданам и Конгрессу США с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot. Это связано с дефицитом данных ракет на мировом рынке, который усугубляется из-за активного их использования странами Персидского залива для защиты от атак со стороны Ирана. Кроме того, американские власти дали понять, что в приоритете у них сейчас другие направления, а не поддержка Киева.

Европа
Владимир Зеленский
Украина
Россия
ракеты
