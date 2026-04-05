Киев собрался клянчить Patriot напрямую у народа США

Власти Украины намерены обратиться напрямую к американским гражданам и Конгрессу США с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot, сообщает The Sunday Times. Издание связывает дефицит поставок с быстрым сокращением запасов ракет Patriot по всему миру. Страны Персидского залива активно расходуют их для отражения атак со стороны Ирана.

По данным издания, в Киеве серьезно обеспокоены возможным прекращением поставок со стороны Вашингтона, даже если они финансируются за счет европейских средств. По этой причине украинское руководство рассматривает вариант прямого обращения «к народу США и конгрессу». Кроме того, как подчеркивает издание, американские власти дали понять, что в приоритете у них сейчас другие направления, а не поддержка Киева.

У нас заканчиваются ракеты для Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря системам Patriot. Если мы останемся без этих жизненно необходимых ракет, у нас не останется ничего, — сообщил полковник ВСУ Юрий Игнат.

Ранее стало известно, что США намерены использовать большую часть своего арсенала дорогостоящих крылатых ракет JASSM-ER в военной кампании против Ирана. Ракеты уже начали перебрасывать из Тихоокеанского региона на Ближний Восток.