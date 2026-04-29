29 апреля 2026 в 11:44

Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США

Разрешение украинского конфликта будет затруднено без участия Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Так он отреагировал на информацию, что в Белом доме не могут вспомнить, когда говорили об Украине, поскольку Вашингтон озабочен ближневосточным кризисом. По словам политолога, мирный процесс осложняется из-за действий Киева и Европы.

Американцам не до переговоров [по Украине], их уже особо это не интересует, потому что конкретной прибыли это вообще не дает, это трата времени и энергии. Это напрямую может отразиться на пробуксовке мирного процесса. Сегодня есть две центробежные силы. Во-первых, это те, кто пытался стимулировать переговоры, — американская сторона и Россия. Сейчас США уходят в тень. А другая сторона — это те, кто как раз саботирует их и кому мир не нужен, речь о Европе и Украине. Понятно, что сейчас весь процесс реально застопорился, — высказался Блохин.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине приостановлены из-за внешнеполитической напряженности. По его словам, пауза вызвана действиями США и Израиля в отношении Ирана.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
