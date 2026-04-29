Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК

Россия рассчитывает на продолжение продуктивного, конструктивного и эффективного взаимодействия с Объединенные Арабские Эмираты, в том числе в рамках энергетического диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также указал на дружественные отношения Москвы и Абу-Даби, передает пресс-служба Кремля.

Имея весьма и весьма конструктивные и дружественные отношения с Абу-Даби, мы, конечно, рассчитываем на продолжение весьма продуктивных, конструктивных и эффективных контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами, в том числе и в рамках энергодиалога, — сказал он.

Ранее независимый эксперт Владимир Демидов заявил, что выход ОАЭ из состава ОПЕК не спровоцирует резких колебаний стоимости нефти, так как доля страны составляет менее 2% от общемировой добычи.