29 апреля 2026 в 11:40

ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ

CNBC: решение ОАЭ покинуть ОПЕК может привести к выходу других государств

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может стать примером для других участников организации, заявил глава консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу. По его словам, которые приводит CNBC, подобные решения уже принимались ранее: так, например, организацию покидали Катар, Эквадор и Ангола.

Выход ОАЭ — это еще одна глава в истории изменений в составе организации. Если страны, соблюдающие свои квоты, разочаруются в тех, кто этого не делает, мы можем увидеть новые случаи выхода из состава. В конечном итоге это может лишить ОПЕК ее влияния как отраслевого объединения, — пояснил эксперт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков допустил, что за выходом ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может стоять договоренность с США. Он отметил, что Белому дому необходимо снижение цен на нефть здесь и сейчас.

До этого президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин в эфире подтвердил, что решение ОАЭ — это тревожный сигнал. Он предположил, что геополитическая турбулентность в регионе вынуждает Абу-Даби пересматривать свою нефтяную политику.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Михайлов сделал неожиданное заявление о своих детях
Песков высказался о последствиях украинских ударов по НПЗ в Туапсе
Режим ЧС в Туапсе, 40 раненых, диверсии в Крыму: ВСУ атакуют РФ 29 апреля
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Песков объяснил смысл формата ОПЕК+
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

