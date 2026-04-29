ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может стать примером для других участников организации, заявил глава консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу. По его словам, которые приводит CNBC, подобные решения уже принимались ранее: так, например, организацию покидали Катар, Эквадор и Ангола.

Выход ОАЭ — это еще одна глава в истории изменений в составе организации. Если страны, соблюдающие свои квоты, разочаруются в тех, кто этого не делает, мы можем увидеть новые случаи выхода из состава. В конечном итоге это может лишить ОПЕК ее влияния как отраслевого объединения, — пояснил эксперт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков допустил, что за выходом ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может стоять договоренность с США. Он отметил, что Белому дому необходимо снижение цен на нефть здесь и сейчас.

До этого президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр Сергей Степашин в эфире подтвердил, что решение ОАЭ — это тревожный сигнал. Он предположил, что геополитическая турбулентность в регионе вынуждает Абу-Даби пересматривать свою нефтяную политику.