Аналитик озвучил необычную версию выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ Финансист Юшков: за выходом ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ могут стоять США

За выходом ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может стоять договоренность с США, заявил ИС «Вести» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, ОАЭ не может увеличить объем производства нефти в настоящий момент, поэтому решение вызывает много вопросов.

Не так давно западные СМИ писали о том, что Объединенные Арабские Эмираты обратились за финансовой помощью к Соединенным Штатам. И именно Соединенным Штатам как раз-таки выгодно, чтобы здесь и сейчас цены на нефть понизились, потому что у них от стоимости нефти на мировом рынке зависит цена на топливо на внутреннем рынке, — констатировал он.

Ранее директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что решение ОАЭ о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ — это стратегический выбор, который основан на долгосрочных экономических прогнозах. По ее словам, оно направлено на укрепление развития страны, доверия к рынку и поддержание глобальной стабильности в сфере энергетики.