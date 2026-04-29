Песков: преступные действия Украины подстегивают дефицит нефти в мире

Действия украинского правительства подстегивают дефицит нефти на мировых рынках, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал подобные шаги преступными.

Мировое энергетическое сообщество отчаянно борется с последствиями дефицита нефти на международных рынках, что подстегивается такими преступными действиями киевского режима, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет, в регионе справляются с вызовами. При этом подобные удары по гражданской инфраструктуре со стороны Киева становятся все чаще, уточнил президент.