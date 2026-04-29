Минобороны России показало кадры освобождения села Новодмитровки в Сумской области. На них запечатлена работа расчетов РСЗО, операторов дронов и штурмовых групп.

По данным министерства, операцию по освобождению Новодмитровки в Сумской области провели военнослужащие группировки войск «Север». В свою очередь подразделения «Южной» группировки войск освободили одноименный населенный пункт в ДНР. В ведомстве особенно отметили, что установление контроля над населенным пунктом позволит значительно расширить полосу безопасности вдоль российской границы

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские войска полностью завершили охват Константиновки с трех сторон, установив контроль над населенным пунктом Ильиновка. По его словам, подразделения окружили город с юго-запада, юга и юго-востока. В МО РФ не комментировали эту информацию.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Ильиновка в ДНР. Ведомство также подтвердило установление контроля над селом Землянки в Харьковской области.