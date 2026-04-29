Использование Киевом тематики ядерного оружия в качестве шантажа вызывает аплодисменты на Западе, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ «на натовской технике с вооружениями западного производства» планировали захват и минирование Курской АЭС.

А что им? Они же каждый день под аплодисменты, а порой и под аккомпанемент своих натовских спонсоров используют тему ядерного оружия или атомной энергетики в качестве шантажа, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат отмечала, что энергетический терроризм стал отличительной чертой Киева. По ее словам, подобного рода деятельность стала «одной из визитных карточек» украинской власти.

Также Захарова заявляла, что секретариат Международного агентства по атомной энергии и лично гендиректор организации Рафаэль Гросси должны со всей строгостью отнестись к действиям Украины в отношении Запорожской атомной электростанции. Так она прокомментировала гибель сотрудника ЗАЭС в результате удара ВСУ.