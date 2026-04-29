29 апреля 2026 в 14:56

Захарова указала, какие действия Киева вызывают аплодисменты на Западе

Захарова: шантаж Киева ядерным оружием вызывает аплодисменты на Западе

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Использование Киевом тематики ядерного оружия в качестве шантажа вызывает аплодисменты на Западе, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, вторгшиеся в Курскую область подразделения ВСУ «на натовской технике с вооружениями западного производства» планировали захват и минирование Курской АЭС.

А что им? Они же каждый день под аплодисменты, а порой и под аккомпанемент своих натовских спонсоров используют тему ядерного оружия или атомной энергетики в качестве шантажа, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат отмечала, что энергетический терроризм стал отличительной чертой Киева. По ее словам, подобного рода деятельность стала «одной из визитных карточек» украинской власти.

Также Захарова заявляла, что секретариат Международного агентства по атомной энергии и лично гендиректор организации Рафаэль Гросси должны со всей строгостью отнестись к действиям Украины в отношении Запорожской атомной электростанции. Так она прокомментировала гибель сотрудника ЗАЭС в результате удара ВСУ.

Политолог отреагировал на решение Ирана по Ормузскому проливу
Певица Успенская рассказала, как чувствует себя из-за погоды в Москве
«Вредоносность»: Лихачев высказал опасения по поводу происходящего у ЗАЭС
Дмитриев назвал мощнейший актив России
На Западе «убили» надежды Киева на вступление в НАТО
«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
