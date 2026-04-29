29 апреля 2026 в 15:04

Роспотребнадзор рекомендовал пермякам сидеть дома

Жителям Перми рекомендовали не открывать окна из-за дыма после удара БПЛА

Фото: Борис Морозов/РИА Новости
Специалисты Роспотребнадзора начали масштабное исследование качества атмосферного воздуха в Перми после сообщений об атаке беспилотника на промышленный объект, сообщили изданию «Подъем» в региональном управлении ведомства. Эксперты уже отобрали пробы для анализа на фоне жалоб горожан на густой дым.

Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил факт возгорания на одной из площадок в Пермском муниципальном округе в результате удара БПЛА. Местные жители активно делятся в социальных сетях кадрами пожара и его необычных последствий, которые очевидцы прозвали «черными дождями». Чтобы минимизировать риск для здоровья, федеральная служба выпустила экстренный перечень защитных мер для населения. В частности, пермякам посоветовали плотно закрыть окна в жилых помещениях и максимально ограничить пребывание на улице.

Ограничить время пребывания на открытом воздухе, использовать средства защиты органов дыхания и очки вместо линз, промывать нос, глаза и горло, держать окна в помещении закрытыми, — указано в официальных рекомендациях ведомства.

При первых признаках недомогания или симптомах острого отравления продуктами горения гражданам настоятельно рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшем после новой атаки БПЛА. По данным оперштаба, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России
IT-эксперт ответил, обоснованы ли опасения Маска об угрозе ИИ человечеству
Россиянам рассказали, как увеличилась доля онлайн-торговли
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
