Роспотребнадзор рекомендовал пермякам сидеть дома

Специалисты Роспотребнадзора начали масштабное исследование качества атмосферного воздуха в Перми после сообщений об атаке беспилотника на промышленный объект, сообщили изданию «Подъем» в региональном управлении ведомства. Эксперты уже отобрали пробы для анализа на фоне жалоб горожан на густой дым.

Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил факт возгорания на одной из площадок в Пермском муниципальном округе в результате удара БПЛА. Местные жители активно делятся в социальных сетях кадрами пожара и его необычных последствий, которые очевидцы прозвали «черными дождями». Чтобы минимизировать риск для здоровья, федеральная служба выпустила экстренный перечень защитных мер для населения. В частности, пермякам посоветовали плотно закрыть окна в жилых помещениях и максимально ограничить пребывание на улице.

Ограничить время пребывания на открытом воздухе, использовать средства защиты органов дыхания и очки вместо линз, промывать нос, глаза и горло, держать окна в помещении закрытыми, — указано в официальных рекомендациях ведомства.

При первых признаках недомогания или симптомах острого отравления продуктами горения гражданам настоятельно рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшем после новой атаки БПЛА. По данным оперштаба, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.