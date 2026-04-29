В Кемерове затопило набережную на Притомском проспекте, сообщает «Сiбдепо». Территорию огородили от случайных посетителей.

Сообщается, что вода залила подходы к берегу и лестницу. Объект закрыли для посещений до тех пор, пока вода не отступит.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за масштабного обрушения участка трассы Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. Деформация дорожного полотна полностью заблокировала проезд к шести населенным пунктам.

До этого сообщалось, что в Кемерово местный житель вызвал беспокойство очевидцев, решив заняться подледной рыбалкой. Мужчина вышел на лед Томи со снастями, стулом и удочками, когда температура воздуха достигла нуля градусов.